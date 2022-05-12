Bloomberg: итальянская энергетическая компания Eni готовится к оплате за газ в рублях

Итальянская энергетическая компания Eni намерена заплатить "Газпрому" за поставки газа в мае, даже если первоначальный платеж в евро будет конвертирован в рубли. Также юристы холдинга ведут юридическую работу по подготовке к открытию рублевых счетов для оплаты газа, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом пишет Bloomberg.

Этот шаг был предпринят после того, как "Газпром" попытался заверить Eni в том, что платеж не нарушит санкции ЕС, поскольку центральный банк России не будет принимать непосредственного участия. Европейские компании в течение нескольких недель пытались выяснить, как они могут удовлетворить спрос России на платежи в рублях и сохранить поставки газа, не нарушая санкций против РФ.

Клаудио Дескальци, главный исполнительный директор компании Eni, принимал непосредственное участие в усилиях итальянского правительства по сокращению энергетической зависимости от России, помогая заключать энергетические сделки в Алжире и Анголе.

Ранее премьер-министр Италии заявлял, что не видит угроз в случае прекращения поставок российского газа. Марио Драги уверен, что страна сумеет подготовиться к следующему отопительному сезону.

Также Италия намерена увеличить импорт газа из Конго и Анголы для замены российского топлива. Италия получает около 40% своего импорта газа из России и изо всех сил пытается диверсифицировать свою структуру энергоснабжения.