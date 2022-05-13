ОК "Юг": на кораблях и подлодках РФ остается более 30 ракет "Калибр"

В Черном море на российских кораблях и подлодках остается свыше 30 крылатых ракет типа "Калибр", и угроза вражеских ударов по всей территории Украины сохраняется, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Об этом говорится в ночной сводке Оперативного командования "Юг".

"Корабельная группировка в Черном море составляет 4 корабля и 2 подлодки, которые несут более 30 крылатых ракет типа "Калибр". Так что угроза ракетных ударов как по югу, так и по всей территории Украины остается актуальной" , - отмечается в сообщении.

Военные призвали украинцев помнить о правилах поведения при воздушной тревоге и не пренебрегать ими.

"Не поддавайтесь панике, действуйте уверенно и взвешенно по сигналам тревог, соблюдайте нормы и ограничения установленные в закрытых для посещения районах, не подвергайте себя опасности на подготовленных к противодесантной обороне участках побережья, проверяйте полученную информацию, доверяйте только достоверным источникам" , - передали в ОК "Юг".

Напомним, что несколько дней назад суммарный ракетный залп с акватории Черного моря, по оценкам Минобороны Украины, мог составлять до 50 ракет типа "Калибр".

Добавим, что для ударов по территории Украины РФ принялась использовать советские крылатые ракеты Х-22. В СМИ высказывали предположение, что это может быть связано с тем, что у оккупантов иссякают запасы "Калибров" и "Искандеров".