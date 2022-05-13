США за два месяца предоставили Украине $14 миллиардов поддержки – Карпентер

Соединенные Штаты предоставили Украине за последние два месяца $14 миллиардов в качестве безопасностной, гуманитарной и экономической поддержки, пишет Артур Родивилов, Укринформ.

Об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

"В последние два месяца Конгресс выделил, а администрация предоставила около 14 млрд долларов финансирования на безопасность, гуманитарную и экономическую поддержку, что позволило Соединенным Штатам поддержать Украину в ее ответе на агрессию россии в невиданных ранее объемах, масштабах и скорости" , – заявил Карпентер.

Он добавил, что на прошлой неделе президент США Джозеф Байден подписал Акт о ленд-лизе в защиту демократии в Украине, что "предоставляет еще один инструмент, который мы можем использовать для быстрого оказания помощи Украине в сфере безопасности".

"Соединенные Штаты продолжат помогать Украине защититься от российской захватнической войны и пресечь немыслимые военные преступления, совершенные военнослужащими российской федерации, и привлекать виновных к ответственности" , – заявил американский посол.

Он добавил, что беспрецедентные санкции, наложенные на РФ, уже оказывают негативное воздействие на российскую экономику и почти 1 тыс. компаний частного сектора покинули Россию.