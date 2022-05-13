Макрон обсудил создание "европейского политического сообщества" с другими лидерами

Президент Франции Эммануэль Макрон совершил телефонные переговоры с лидерами некоторых государств, в ходе которых обсудил свою инициативу относительно создания "европейского политического сообщества", что может стать альтернативой присоединения к ЕС других государств-соседей, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Елисейского дворца.

Так, соответствующую тему Макрон поднял в беседе с президентом Италии Серджо Маттарелла, премьер-министрами Дании Метте Фредериксен и Швеции Магдаленой Андерссон.

Как указывается в коммюнике, главы Франции и Италии обсудили войну РФ против Украины, подчеркнули важность "сохранения единства и тесной координации, которые царили между европейскими партнерами с самого начала конфликта".

"Они хотят и дальше увеличивать европейскую поддержку Украины... Президент республики также представил свое предложение о "европейском политическом сообществе" президенту Маттарелла, который заявил, что полностью с ним согласен. В ближайшие недели он станет предметом обсуждения между государствами-членами" , - говорится в заявлении.

В беседе с главой правительства Дании Макрон вернулся к своей речи в Европейском парламенте в Страсбурге 9 мая по случаю церемонии реституции Конференции по будущему Европы, и сослался на свое предложение о "европейском политическом сообществе".

"Обсуждения пройдут в ближайшие недели на уровне Европейского совета" , - передали в пресс-службе президента Франции.

С премьером Швеции Андерссон обсуждение также было сосредоточено на этой же инициативе Макрона, которое "станет предметом обсуждения в Европейском совете в ближайшие недели".

В Версальском дворце добавили, что стороны также обсудили продолжающийся в Швеции процесс вокруг возможного членства в НАТО.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что процесс вступления Украины в ЕС может затянуться на десятилетия, поэтому можно было бы создать новое "европейское политическое сообщество" и принять в его состав Украину.