Стало известно, сколько автомобилей приобрели украинцы в апреле

Сервисные центры МВД в апреле зарегистрировали 87 025 транспортных средств (новых и подержанных, первые и повторные регистрации вместе). Из них впервые зарегистрированы после ввоза из-за границы – 39 795 единиц (новых и подержанных, всех типов), пишет Константин Широкун, Auto24.

Кроме того, Сервисный центр МВД поделился информацией о выдаче водительских удостоверений. Впервые официально стали водителями 60 616 украинцев, обменяли "права" 33 289 человек, восстановили – 6 827.

Ранее сообщалось, что завод "Еврокар" возобновляет производство автомобилей Skoda в Украине. Первые экземпляры после российского вторжения на автозаводе в Закарпатской области будут собраны уже в июне.