Япония расширила санкционный список товаров, запрещенных к экспорту в РФ
Власти Японии расширили список товаров и технологий, которые запрещено экспортировать в Россию. В перечень включили высокотехнологичное оборудование, в том числе 3D-принтеры и оборудование для проведения квантовых вычислений, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.
Об этом говорится на сайте Министерства экономики, торговли и промышленности Японии.
Запрет одобрен правительством страны и вступит в силу 20 мая. Запрещено будет продавать России:
- квантовые компьютеры и другие подобные устройства, а также запчасти к ним;
- микроскопы;
- оборудование для моделирования (3D-принтеры) и используемые для этого порошки металлов;
- оборудование для производства органических светодиодов;
- оборудование для изготовления микроэлектромеханических систем;
- оборудование для производства водородного топлива;
- вакуумные насосы;
- охлаждающее оборудование, рассчитанное на экстремально низкие температуры, а также его компоненты;
- устройства числового программного управления для станков;
- полимеры.
Напомним, санкции вводятся в ответ на войну против Украины, начатую 24 февраля. В рамках санкций Япония заморозила активы 140 россиян. Под ограничения в общей сложности попали более 200 российских компаний и организаций.