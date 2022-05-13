Япония расширила санкционный список товаров, запрещенных к экспорту в РФ

Власти Японии расширили список товаров и технологий, которые запрещено экспортировать в Россию. В перечень включили высокотехнологичное оборудование, в том числе 3D-принтеры и оборудование для проведения квантовых вычислений, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Об этом говорится на сайте Министерства экономики, торговли и промышленности Японии.

Запрет одобрен правительством страны и вступит в силу 20 мая. Запрещено будет продавать России:

квантовые компьютеры и другие подобные устройства, а также запчасти к ним;

микроскопы;

оборудование для моделирования (3D-принтеры) и используемые для этого порошки металлов;

оборудование для производства органических светодиодов;

оборудование для изготовления микроэлектромеханических систем;

оборудование для производства водородного топлива;

вакуумные насосы;

охлаждающее оборудование, рассчитанное на экстремально низкие температуры, а также его компоненты;

устройства числового программного управления для станков;

полимеры.

Напомним, санкции вводятся в ответ на войну против Украины, начатую 24 февраля. В рамках санкций Япония заморозила активы 140 россиян. Под ограничения в общей сложности попали более 200 российских компаний и организаций.