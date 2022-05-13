Представитель ООН призвал Путина возобновить работу украинских портов

Глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли призвал российского диктатора Владимира Путина возобновить работу украинских портов в Черном море до того, как грянет глобальная катастрофа, сообщает Новое время.

В комментарии CNN он заявил, что миллионов людей по всему миру ожидает гибель, потому что порты Украины заблокированы Россией.

"Если у вас есть сердце к людям в остальном мире, независимо от того, как вы относитесь к Украине, вам нужно открыть эти порты" , — отметил Бизли.

Отмечается, что жизненно важные грузы сельскохозпродукции из Украины, «известной как житница мира», застряли из-за того, что Россия заблокировала порт Одессы и соседние порты.

Бизли предупредил, что они должны быть введены в эксплуатацию в течение следующих 60 дней, иначе экономика Украины, ориентированная на сельское хозяйство, «полностью рухнет».

Сейчас идет разработка и запуск альтернативных логистических маршрутов для экспорта сельскохозяйственной продукции. В частности, одним из приоритетов в развитии международной торговли стало Дунайское судоходство.

Со своей стороны исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН пообещал содействовать привлечению инвестиций для развития транспортной отрасли Украины и организации хабов по оказанию продовольственной помощи югу страны.