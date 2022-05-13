ПриватБанк предупредил клиентов о мошенниках, которые предлагают выплаты переселенцам, сообщает UBR.

Клиенты получают сообщения с предложением перейти в фейковый чат-бот с фишинговыми ссылками. Это грозит потерей денег с карт пользователей.

Клиентам государственного ПриватБанка начали приходить сообщения от мошенников под предлогом получения государственной помощи переселенцам. Банк совместно с Киберполицией уже начали блокировать такие ресурсы, которые маскируются под "Приват" и сервис "Дію", сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Так, украинцам рассылают приглашения воспользоваться фейковым чат-ботом "Дія", чтобы получить выплаты переселенцам в сумме до 33 тыс. грн.

"Пользователям Telegram﻿-бота дальше предлагают перейти по ссылкам на фишинговые сайты, незаконно использующие айдентику ПриватБанка и "Приват24". Переход на фишинговые сайты очень опасен для украинцев, поскольку введенные данные карт и клиентов мошенники используют для кражи денег", – говорится в сообщении.

В пресс-службе банка отмечают, что уже обратились в соответствующие органы для блокирования фишинговых сайтов. ПриватБанк призвал клиентов пользоваться исключительно официальными приложениями и сервисами. Государственные службы и банки не используют Telegram для информирования населения.