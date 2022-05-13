ВСУ: Николаевские десантники сбили российский беспилотник
Николаевские десантники сбили российский беспилотный летательный аппарат комплекса радиоэлектронной борьбы "Леер", сообщает Укринформ.
Об этом командование Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины сообщает в Фейсбуке.
"Военнослужащим разведывательного подразделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады из стрелкового оружия был сбит беспилотный летательный аппарат комплекса радиоэлектронной борьбы "Леер", предназначенный для подавления GSM-связи", - говорится в сообщении.