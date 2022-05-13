ВСУ: Николаевские десантники сбили российский беспилотник

Николаевские десантники сбили российский беспилотный летательный аппарат комплекса радиоэлектронной борьбы "Леер", сообщает Укринформ.

Об этом командование Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины сообщает в Фейсбуке.