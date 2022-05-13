ГСЧС: на Харьковщине вражеский снаряд попал в ангарное здание, есть погибшие

На Харьковщине вражеский снаряд попал в ангарное здание. Три человека погибли, еще пять получили ранения, сообщает Корреспондент.

Об этом сообщает региональное управление ГСЧС утром в пятницу, 13 мая.

"В 16:35 в селе Шебелинка Изюмского района области вражеский снаряд попал в ангарное здание и начался пожар. Огонь охватил площадь около 200 кв. Горела кровля ангара и 10 грузовиков. Силами подразделений ГСЧС пожар удалось погасить в 19.00", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что всего за минувшие сутки спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 42 оперативных выезда, 32 из которых на ликвидацию пожаров, в том числе пожаров, вызванных обстрелами.

Так, вчера утром в результате вражеского обстрела на открытой территории в Слободском районе города Харькова загорелась трава и мусор на площади 2 га. Были повреждены два троллейбуса. На тушение этого пожара потребовалось два часа.