Вилкул: оккупанты обстреляли колонну беженцев

Вечером 12 мая российские военные обстреляли из артиллерии колонну беженцев, которая выезжала из Херсонской области. Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Из артиллерии была обстреляна мирная колонна беженцев, которые выезжали из Херсонской области со стороны Берислава. Орки их собрали утром, держали около тысячи машин под палящим солнцем и начали выпускать только после обеда партиями по 200 машин, чтобы прикрыть передвижение собственной военной техники. В 16.00 по мирной колонне, которая находилась уже на нашей подконтрольной территории в районе Белой Криницы, орки нанесли подлый удар" , - сообщил Вилкул.

От разрыва снарядов пострадали мирные люди, в числе раненых - ребенок 2011 года рождения.