В Украине могут лишать гражданства определенных людей: кто это будет
В Украине могут лишать гражданства людей, которые поддерживали оккупацию территорий и воевали за Россию, сообщает РБК-Украина.
Это произойдет, если примут законопроект №7339, который внесли в парламент.
Кто может не получить гражданство (если законопроект примут)
Гражданство Украины не сможет получить человек, а также его близкие (муж, жена, отец, мать, отчим, мачеха, сын, дочь, пасынок, падчерица, родной брат, родная сестра), которые:
- отрицали войну россии против Украины или не считали временно оккупированные территории частью Украины;
- восхваляли россию, российских военных и политиков, которые поддерживали войну в Украине;
- работают на должностях в органах госбезопасности россии, принимали участие в миротворческих миссиях, работе вооруженных, военных формированиях РФ;
- публично призвали к насильственной смене власти в Украине, пропагандировали войну, терроризм, экстремизм, сепаратизм, призывали поддерживать коммунистический или тоталитарный режимы;
- находятся под украинскими санкциями.
Также без шансов получить гражданство
- кто совершил преступление против мира, безопасности человечества и международного правопорядка
- кого уличат в геноциде
- кто создает угрозу национальным интересам и территориальной целостности Украины.
Кого могут лишить гражданства
Основаниями для потери гражданства Украины будут:
- факт участия в вооруженной агрессии против Украины по состоянию на 20 февраля 2014 года и после 20 февраля 2014 года;
- должность в органах госбезопасности россии или безопасности высшего руководства государства-агрессора, участие в миротворческих миссиях, вооруженных, военных формированиях указанных россии;
- приговор украинского суда за преступления против нацбезопасности Украины, за совершение теракта, публичные призывы к терроризму и за финансирование терроризма.
Кто сможет получить гражданство, если его нет
- те, кто имеет выдающиеся заслуги перед Украиной или те, кто представляет для Украины государственный интерес;
- те, кто публично поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, признали факты вооруженной агрессии россии против Украины, кто считает временно оккупированные территории украинскими. Такие кандидаты могут получить гражданство Украины после проверки (если они не создают угрозу национальным интересам и безопасности Украины).