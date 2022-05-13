В Украине могут лишать гражданства определенных людей: кто это будет

В Украине могут лишать гражданства людей, которые поддерживали оккупацию территорий и воевали за Россию, сообщает РБК-Украина.

Это произойдет, если примут законопроект №7339, который внесли в парламент.

Кто может не получить гражданство (если законопроект примут)

Гражданство Украины не сможет получить человек, а также его близкие (муж, жена, отец, мать, отчим, мачеха, сын, дочь, пасынок, падчерица, родной брат, родная сестра), которые:

отрицали войну россии против Украины или не считали временно оккупированные территории частью Украины;

восхваляли россию, российских военных и политиков, которые поддерживали войну в Украине;

работают на должностях в органах госбезопасности россии, принимали участие в миротворческих миссиях, работе вооруженных, военных формированиях РФ;

публично призвали к насильственной смене власти в Украине, пропагандировали войну, терроризм, экстремизм, сепаратизм, призывали поддерживать коммунистический или тоталитарный режимы;

находятся под украинскими санкциями.

Также без шансов получить гражданство

кто совершил преступление против мира, безопасности человечества и международного правопорядка

кого уличат в геноциде

кто создает угрозу национальным интересам и территориальной целостности Украины.

Кого могут лишить гражданства

Основаниями для потери гражданства Украины будут:

факт участия в вооруженной агрессии против Украины по состоянию на 20 февраля 2014 года и после 20 февраля 2014 года;

должность в органах госбезопасности россии или безопасности высшего руководства государства-агрессора, участие в миротворческих миссиях, вооруженных, военных формированиях указанных россии;

приговор украинского суда за преступления против нацбезопасности Украины, за совершение теракта, публичные призывы к терроризму и за финансирование терроризма.

Кто сможет получить гражданство, если его нет