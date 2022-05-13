Глава Пентагона обсудил с Резниковым дальнейшую военную помощь Украине

Министр обороны США Ллойд Остин провел с украинским коллегой Алексеем Резниковым телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили дальнейшую военную помощь Украине, сообщает Укринформ.

Об этом Остин сообщил в Tвиттере.

«Провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. Мы обсуждали ситуацию на востоке Украины и скоординировали усилия США и международного сообщества по оказанию помощи в сфере безопасности, чтобы обеспечить украинцев необходимыми возможностями для продолжения противодействия российской агрессии», – написал он.

Отмечается, что предыдущий разговор между Остином и Резниковым состоялся в начале этой недели.

Как сообщалось, 9 мая президент США Джо Байден утвердил Закон S. 3522 о ленд-лизе и защите демократии в Украине-2022, который позволит задействовать программу ускоренной помощи Украине со стороны Соединенных Штатов.