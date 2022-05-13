Кличко: в Киеве и области меняется время комендантского часа

В Киеве и области с 15 мая меняется время комендантского часа, об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Так, с воскресенья, 15 мая, комендантский час будет начинаться на час позже и продлится с 23:00 до 5:00 утра.

Также с 16 мая общественный транспорт столицы будет работать дольше:

Метрополитен – с 06:00 до 22:00.

Наземный общественный транспорт – с 06:00 до 22:30.