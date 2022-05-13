Застройщик Stolitsa Group возобновляет строительство и продажу квартир

Застройщик Stolitsa Group возобновляет работу. Компания возвращается к строительству и продаже квартир, сообщает Новое время.

Группа компаний Stolitsa Group с 12 мая возобновляет свою деятельность с учетом всех мер безопасности для сотрудников и клиентов. Головной офис застройщика заработает с 14 мая. Об этом говорится в сообщении компании.

"Мы постепенно возвращаемся к активности на наших строительных площадках, начиная с жилого комплекса Варшавский Плюс" , — подчеркнул генеральный директор Stolitsa Group Эдуард Соколовский.

В первую очередь, компания планирует выполнить все взятые на себя обязательства перед инвесторами по вводу в эксплуатацию готовых домов Варшавский Плюс и достройки других домов этого жилого комплекса, на которых ранее были начаты работы.

Также девелопер возобновляет продажу квартир и офисов в ЖК Варшавский Плюс.

Далее застройщик планирует возобновить строительство и продажу объектов в ЖК Варшавский 2.

Кроме того, Stolitsa Group возобновляет процессы передачи квартир и регистрации оформления прав собственности на ранее завершенных объектах ЖК Seven, ЖК Галактика и ЖК Липинка.

В компании добавили, что в ТРЦ Retroville, также связанном со Stolitsa Group, уже ведутся ремонтные работы. Три четверти площадей торгового центра будут открыты для посетителей в августе этого года. Остальные площади поэтапно откроют в декабре 2022 года и марте 2023 года.

На ТРЦ Retroville, также связанном со Stolitsa Group, уже ведутся ремонтные работы. Три четверти площадей ТРЦ Retroville будут открыты для посетителей в августе этого года, а остальные площади поэтапно откроют в декабре 2022 года и марте 2023 года.

Напомним, что вечером 20 марта российские оккупанты обстреляли Подольский район Киева. Ракета попала в торговый центр Retroville. Погибли четыре человека, еще один получил травмы.