РосСМИ: в РФ перестал обновляться Google Chrome на Android

В РФ перестал обновляться браузер Google Chrome на телефонах с операционной системой Android – в частности, браузер не удается обновить или установить на телефонах Samsung и Xiaomi, работающих на Android версий 10, 11 и 12, сообщает Экономическая правда.

Об этом пишет российское издание "Коммерсант".

Отмечается, что пользователи устройств на Android из России с 9 мая не могут обновить браузер Google Chrome и системный компонент Android System WebView через магазин приложений Google Play – об этом, в частности, говорят на форуме 4PDA.

"Коммерсант" пишет, что браузер не удается обновить или установить на телефонах Samsung и Xiaomi, работающих на Android версий 10, 11 и 12.

В то же время, на телефоне Nokia (Android 9) браузер обновился до последней версии без ошибки.

При попытке обновления на указанных устройствах выдается сообщение: "Невозможно загрузить приложение". Такая же ошибка появляется и при попытке обновить платные приложения и игры или скачать купленные ранее.

Телефоны на Android 10 и более новые, а также старые устройства (начиная с Android 5) используют Android System WebView, чтобы отображать веб-страницы внутри приложений без открытия новой вкладки в браузере. Этот компонент основан на тех же технологиях, что и Chrome. На устройствах с Android 7, 8 и 9 за эту функцию отвечает непосредственно Chrome.

Издание напоминает – ранее в Google объявили, что с 5 мая блокируют обновление платных приложений для соблюдения санкций, наложенных на Россию из-за войны в Украине.

Chrome для компьютеров и устройств Apple загружается нормально, добавляет газета.