Глава ГУР: Украина не прекратит борьбу за Змеиный
Украина будет бороться за остров Змеиный столько, сколько потребуется, сообщает Корреспондент.
Об этом в эфире всеукраинского телемарафона заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
Он подчеркнул, что остров имеет стратегическое значение как для Украины, так и для российских оккупантов, поскольку позволяет контролировать ситуацию на юге страны. Также Змеиный важен с точки зрения возможности высадки Россией тактического морского десанта.
"Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины… Остров Змеиный - это территория Украины, и мы ее будем деоккупировать и бороться за нее столько, сколько потребуется. Это стратегически важная точка, чтобы открыть торговые морские пути, завозить нам оружие и исключить любые возможные военные действия России на территории ПМР, с которой они (войска РФ) могут атаковать западную часть Украины", - заявил Буданов.