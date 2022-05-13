Глава ГУР: Украина не прекратит борьбу за Змеиный

Украина будет бороться за остров Змеиный столько, сколько потребуется, сообщает Корреспондент.

Об этом в эфире всеукраинского телемарафона заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Он подчеркнул, что остров имеет стратегическое значение как для Украины, так и для российских оккупантов, поскольку позволяет контролировать ситуацию на юге страны. Также Змеиный важен с точки зрения возможности высадки Россией тактического морского десанта.