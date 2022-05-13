Гайдай: РФ бросила все силы на прорыв линии обороны на Луганщине

В Луганской области российские военные бросили все усилия для того, чтобы прорвать хоть где-то линию обороны – штурмуют Рубежное, Горскую громаду, окрестности Северодонецка. Об этом во время Телемарафона UAразом сообщил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, сообщает Укринформ.

«Ситуация у нас усложняется. Потому что, я так понимаю, враг бросил все усилия для того, чтобы прорвать хоть где-то линию обороны… Штурмуют Рубежное, штурмуют Горскую громаду со стороны Золотого и Нижнего, штурмуют окрестности Северодонецка» , – сказал глава области.

Он отметил, что за сутки в Луганской области насчитали прохождение более двух тысяч единиц техники, также захватчики «людей завезли, личного состава так же очень много».

По словам Гайдая, враг также пытается еще раз сделать понтонные переправы для того, чтобы перебросить технику и людей через реку Северский Донец в районе Белогоровки. Захватчики все время на том же месте пытаются построить понтонную переправу, а ВСУ ее снова уничтожают.