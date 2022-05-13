Пентагон: США готовят к отправке в Украину нелетальное оборудование

Морские пехотинцы III-х Морских Экспедиционных Сил Корпуса морской пехоты США готовят к отправке в Украину нелетальное оборудование, необходимое для обороны Украины на фронте. Об этом, со ссылкой на Пентагон, сообщает Новое время.

"Морские пехотинцы III-х Морских Экспедиционных Сил Корпуса морской пехоты США готовят поддоны с нелетальным оборудованием, необходимым для обороны Украины на фронте, на авиабазе Кадена в Японии" , — отметили там.

Генштаб Вооруженных сил Украины выразил США благодарность за поддержку и помощь.

Какое именно оборудование получат украинские военные, не сообщается.

Президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины 9 мая. 28 апреля законопроект 417 голосами поддержала Палата представителей, а 7 апреля его единогласно принял Сенат США.

Политика ленд-лиза была программой, в рамках которой США по упрощенной процедуре снабжали союзников вооружением, продовольствием, нефтью и другими необходимыми товарами для борьбы с нацистской Германией. Закон о ленд-лизе был принят в марте 1941 года и действовал вплоть до окончания Второй мировой войны (до сентября 1945 года). США предоставляли такую помощь Великобритании и странам Британского Содружества, позже Свободной Франции (французскому сопротивлению), Китаю, СССР и другим государствам-союзникам. Помощь включала в себя военные корабли, самолеты и другое вооружение.