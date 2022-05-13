Зеленский: я готов говорить только с Путиным без его посредников

Президент Украины Владимир Зеленский лично готов встретится и поговорить с руководителем Кремля Владимиром Путины. В частности, без прокремлевских посредников и на условиях диалога, а не ультиматумов, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Об этом глава государства заявил в интервью итальянскому телеканалу Rai 1.

"Что касается переговоров с РФ, вопрос усложняется ежедневно. Я лично так считаю, потому что ежедневно деоккупируются небольшие городки и видим следы издевательств, пыток, расстрелов, которые покинули российские военные. И именно поэтому усложняется момент о возможности переговоров" , - заявил Зеленский.

По его словам, украинские общество все 8 лет хотело говорить с РФ.