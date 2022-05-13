Минагрополитики: оккупанты воруют зерно, масло, овощи и сельхозтехнику

Оккупанты, кроме кражи 500 тысяч зерновых на временно оккупированных территориях Украины, незаконно вывезли также десятки тысяч тонн подсолнечного масла, сотни килограммов овощей. Также они воруют у украинских аграриев сельхозтехнику, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

"Оккупанты на Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой областях вывезли около 500 тыс. тонн зерновых. Плюс известно о вывозе нескольких десятков тысяч тонн подсолнечного масла. Беспрецедентные кражи продолжаются" , - сообщил он.

По его словам в министерстве следят за ситуацией.

"Все документируем. И однозначно будем на всех фронтах бороться за возвращение украденного и полную компенсацию нанесенного ущерба" , - отметил Высоцкий.

Он добавил, что зафиксированы факты краж и с/х техники.

"Она у наших фермеров современная. По GPS можно четко отследить, что она поехала на территорию РФ и Крыма" , - сообщил первый заместитель министра.

По его словам, оккупанты украли и несколько сот килограммов овощей в украинских общин, которые сейчас находятся на временно оккупированных территориях.

"Кроме того, у них была попытка его экспортировать. Мы через МИД Украины, благодаря международному сотрудничеству заблокировали его импорт в наши государства-партнеры. Поэтому скорее всего они его как-то внутренне будут использовать для своих целей" , - сообщил Высоцкий.

Напомним, российские суда, транспортирующие украденное украинское зерно в Сирию, попали на спутниковые снимки. Для этого Россия использует три корабля, один из них балкер "Матрос Позинич".