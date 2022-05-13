ВСУ заявили о сбитии российского вертолета Ми-28

Подразделение противовоздушной обороны 81-й бригады Десантно-штурмовых войск сбило российский ударный вертолет Ми-28 "Ночной охотник", сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в сообщении командования ДШВ ВСУ.

В ДШВ отмечают, что 12 мая кроме Ми-24 в Луганской области сбили и Ми-28.

Следует отметить, что этот ударный вертолет предназначен для поиска и уничтожения в условиях активного огневого противодействия танков и другой бронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей и живой силы.