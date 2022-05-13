ПФУ: на пенсионные выплаты за май уже направили 25,6 млрд грн

По состоянию на 12 мая на пенсионные выплаты за май были направлены 25,6 млрд гривен, сообщает Укринформ.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины в Фейсбуке.

Отмечается, что на 12 мая на выплату пенсий за май через АО "Укрпочта" направлены 7,7 млрд грн, через уполномоченные банки - 17,9 млрд грн.

Уполномоченными банками на счета пенсионеров зачислены 100% профинансированных сумм.

АО "Укрпочта" по состоянию на 11 мая доставлены 64,41% профинансированной суммы за май.

Как сообщалось, всего на пенсионные выплаты в мае запланировано направить 49,1 млрд грн. Из них: 37,6 млрд грн – на выплату пенсий пенсионерам, которые обслуживаются в банках; 11,5 млрд грн – на выплату пенсий пенсионерам, которые получают пенсии через «Укрпочту».