Кучма, Ющенко и Порошенко призвали мир спасти защитников "Азовстали"

Второй, третий и пятый президенты Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко обратились к руководителям стран мира, чтобы помочь спасти жизнь гражданских и военных с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, пишет Артем Горовенко, РБК-Украина.

Обращение опубликовал Петр Порошенко.

"Мы обращаемся к руководителям стран мира. В государства-члены Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и Канады, Китая, Турции и других, а также в ООН. Просим всеми имеющимися дипломатическими ресурсами помочь украинским властям спасти жизнь гражданских и военных украинцев, которых на территории завода "Азовсталь" Россия по приказу Путина пытается уничтожить варварскими методами" , - заявил Порошенко.

Президенты призвали каждого приобщиться, чтобы спасти жизнь защитников.

Порошенко предложил властям присоединиться к процессу переговоров по экстракции защитников "Азовстали" рядом с международными и украинскими представителями власти и лично принять участие в реализации этой процедуры.