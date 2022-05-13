ОВА: на Сумщине удалось засеять 92% посевных площадей

На Сумщине аграриям удалось засеять 92% посевных площадей, несмотря на то, что по начальным оценкам после деоккупации области рассчитывали засеять всего 45% земельных площадей, сообщает Укринформ.

Об этом в эфире телемарафона рассказал председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Он отметил, что добиться такого результата удалось благодаря эффективному сотрудничеству агропроизводителей, военных и пограничников.

"Для пограничной области с 564 км общей границы с агрессором считаю это хорошим результатом", - отметил Живицкий.

Он также подчеркнул, что аграриям помогали банки кредитными средствами, а производители нефтепродуктов, в свою очередь, снабжали топливом.

Как сообщалось, председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий отметил, что аграрии Сумской области недополучат 3 млрд грн доходов из-за незасеянных земель вдоль украино-российской границы.