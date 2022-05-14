Подоляк: границы НАТО дойдут до пригорода Санкт-Петербурга

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что НАТО вплотную приблизится к российскому городу Санкт-Петербург в результате вступления Финляндии в Альянс на фоне агрессивных действий России, сообщает Украинская правда.

Об этом Михаил Подоляк написал в Twitter.

"Россия окончательно надоела всему миру, угрозы Москвы больше никого не интересуют. Границы НАТО дойдут до пригорода Санкт-Петербурга – так можно перевести разговор финского президента Саули Ниинистё с российским президентом с дипломатического языка на простой.

Добро пожаловать в новую реальность, господин Путин".

Росія остаточно набридла всьому світу, погрози Москви більше нікого не цікавлять. Кордони НАТО дійдуть до передмістя Санкт-Петербурга — так можна перекласти розмову @niinisto з російським президентом з дипломатичної мови на просту. Ласкаво просимо до нової реальності, пане Путін. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 14, 2022

12 мая президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин официально объявили о своей поддержке вступления страны в НАТО.