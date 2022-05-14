Андрющенко: эвакуационную колонну из Мариуполя пропустили в Запорожье

В Запорожье пропустили огромную эвакуационную колонну с жителями Мариуполя. Они ждали пропуска более трех дней, сообщает Новое время.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в субботу, 14 мая.

"Огромную колонну автомобилей с мариупольцами (от 500 до 1000 автомобилей), ожидавших пропуска более трех дней, наконец пропустили в Запорожье. Наконец-то ждем наших родных мариупольцев дома" , — говорится в его Telegram.

Президент Украины Владимир Зеленский 7 мая заявил, что c Азовстали удалось вывезти более 300 гражданских и идет подготовка второго этапа эвакуационной миссии — будут спасать раненых и медиков. 10 мая глава государства сообщил, что Россия не дает согласия ни на один из предложенных Украиной вариантов спасения украинских военных в Мариуполе.

Российские оккупанты продолжают штурм Азовстали, защитники города держат оборону в полном окружении и предпринимают попытки контратаки. После того, как россияне разбомбили полевой госпиталь, количество раненых увеличилось со 170 до 600 человек, заявили в горсовете Мариуполя.