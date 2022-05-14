Лавров заявил, что РФ принимает брошенный Западом вызов

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пригрозил, что последствия «объявленной Западом тотальной гибридной войны против России» почувствуют все без исключения, сообщает Новое время.

"Коллективный Запад объявил нам тотальную, гибридную войну, и трудно прогнозировать, сколько это будет продолжаться, но ясно, что последствия ощутят все без исключения. Мы делали все, чтобы избежать прямого столкновения, но когда вызов брошен, мы его, конечно, принимаем. К санкциям нам не привыкать, в том или ином виде они практически всегда были" , — заявил Лавров.

Вместе с тем главный российский дипломат удивлен «пещерным, русофобским всплеском».