ОВА: в Одессе на побережье вынесло мину, ее планируют взорвать

ОВА: в Одессе на побережье вынесло мину, ее планируют взорвать

В Одессе, в результате шторма, к побережью вынесло российскую мину. Завтра, 15 мая, ее взорвут саперы, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорят начальника Одесской ОВА Максима Марченко.

"Сегодня, в результате шторма, на побережье Одессы вынесло вражескую мину. Не имея возможности обезвредить другим способом, нашими саперами принято решение подорвать ее на месте. Подрыв запланирован на завтра",- заявил Марченко.

Также глава Одесской ОВА, в очередной раз отметил, чтобы гражданские не передвигались по пляжам, поскольку это сейчас опасно.

Напомним, что на пляжах Одесской области появились противопехотные мины. Гражданским запретили ходить по песку.

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