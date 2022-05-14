ОВА: в Одессе на побережье вынесло мину, ее планируют взорвать
В Одессе, в результате шторма, к побережью вынесло российскую мину. Завтра, 15 мая, ее взорвут саперы, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорят начальника Одесской ОВА Максима Марченко.
"Сегодня, в результате шторма, на побережье Одессы вынесло вражескую мину. Не имея возможности обезвредить другим способом, нашими саперами принято решение подорвать ее на месте. Подрыв запланирован на завтра",- заявил Марченко.
Также глава Одесской ОВА, в очередной раз отметил, чтобы гражданские не передвигались по пляжам, поскольку это сейчас опасно.
Напомним, что на пляжах Одесской области появились противопехотные мины. Гражданским запретили ходить по песку.