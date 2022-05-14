Украина выиграла Евровидение-2022
Украина одержала победу в конкурсе Евровидение 2022 благодаря выступлению Kalush Orchestra. Ребята в грандиозном финале не оставили шансов конкурентов, исполнив песню Stefania. Это третья победа Украины в конкурсе. До сегодняшнего дня мы побеждали в 2004 и 2016 годах, пишет Дмитрий Войналович, РБК-Украина.
Результаты голосования Евровидение 2022
Зрители из разных европейских стран были почти единогласными, отдав Украине максимальное количество баллов - 439! Это рекорд для наших артистов за всю историю Евровидения!
А максимальные 12 баллов Украине отдало жюри таких стран: Польша, Литва, Румыния, Латвия, Молдова.
Украинское же жури свою наивысшую оценку отдало Великобритании.
Вот так распределились голоса членов национального жюри:
К слову, еще до финала букмекеры прогнозировали Kalush Orchestra победу с огромным отрывом от конкурентов. Вероятность триумфа калушан оценивалась в беспрецедентные 60%!
Ближайшим конкурентом украинцев, по свидетельствам прогнозистов, была представительница Швеции Корнелия Джейкобс, исполнившая песню Hold Me Closer.
Также букмекеры давали некоторые шансы на победу британцу Сэму Райдеру с песней Space Man, итальянскому дуэту Mahmood & Blanco с хитом Brividi и звезде Шанель Терреро, представлявшей Испанию песней SloMo.