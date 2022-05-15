Мировые лидеры поздравляют Украину с победой на Евровидении
После победы Украины на "Евровидении 2022" в итальянском Турине лидеры государств, президент Европейской комиссии и глава Европейского Совета поздравляют нашу страну с первым местом на международном песенном конкурсе, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.
"Сегодня вечером ваша песня покорила наше сердце. Мы празднуем вашу победу по всему миру. Евросоюз с вами", - пишет президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
Глава Европейского совета Шарль Мишель написал поздравительный пост на украинском языке. Также теплые поздравления передал Украине главный дипломат Европейского союза Жозеп Боррель.
"Поздравляем Украину с победой на "Евровидении", песенном конкурсе 2022. Это яркое отражение не только вашего таланта, но и непоколебимой поддержки вашей борьбы за свободу", - отметил премьер-министр Великобритании Джонсон.
К слову, приветствия нашей стране выразил также глава Минобороны Британии Бен Уоллес.
"Пусть это будет только одна победа из многих в этом году. Любовь всегда побеждает, правда всегда побеждает. С вами Европа, с вами наши сердца", - написал президент Литвы Науседа.
Президент Эстонии Карис заявляет, что европейцы с нетерпением ждут "Евровидения" в следующем году в Украине.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский высказал желание провести конкурс "Евровидение" в Мариуполе, освобожденном от российских оккупантов.