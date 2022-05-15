На этой неделе Минздрав получил 120 тонн лекарств

В течение этой недели Министерство здравоохранения Украины получило от разных доноров и благотворительных организаций 120 тонн лекарств, пишет Роман Мирончук, РБК-Украина.

Об этом говорится в заявлении Минздрава.

В частности, было получено в качестве гуманитарной помощи:

18 автомобилей скорой помощи;

20 800 индивидуальных аптечек;

7800 бандажей;

12,5 тонны анальгетиков;

5,5 тонны наркотических препаратов;

89 тонн лекарств в ассортименте;

1 тонну дезинфицирующих средств;

7,5 тонны расходных материалов;

138 шт. аппаратов наружной фиксации;

13 тонн средств, применяемых для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний кишечника;

1 тонну иммуносупрессантов.