На этой неделе Минздрав получил 120 тонн лекарств
В течение этой недели Министерство здравоохранения Украины получило от разных доноров и благотворительных организаций 120 тонн лекарств, пишет Роман Мирончук, РБК-Украина.
Об этом говорится в заявлении Минздрава.
В частности, было получено в качестве гуманитарной помощи:
- 18 автомобилей скорой помощи;
- 20 800 индивидуальных аптечек;
- 7800 бандажей;
- 12,5 тонны анальгетиков;
- 5,5 тонны наркотических препаратов;
- 89 тонн лекарств в ассортименте;
- 1 тонну дезинфицирующих средств;
- 7,5 тонны расходных материалов;
- 138 шт. аппаратов наружной фиксации;
- 13 тонн средств, применяемых для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний кишечника;
- 1 тонну иммуносупрессантов.
"Спасибо всем организациям, которые с первого дня войны оказывают Украине помощь и поддержку. Победа будет за нами!", - отметили в Минздраве.