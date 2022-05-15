В Украину идет резкое похолодание и дожди
Погода в Украине в ближайшие дни кардинально поменяется. На смену солнечной и сухой погоде придет резкое похолодание и сильные дожди. Местами ночью температура снизится до +2 градусов, пишет Анна Шиканова, РБК-Украина.
Погода в Украине 15 мая
В воскресенье кратковременные дожди пройдут в Донецкой, Луганской, Харьковской областях и в Сумах. На всей остальной территории Украины будет солнечно и сухо.
Ночная температура составит от +8 до +11 градусов, на юге +13 +15 градусов. Днем ожидается от +19 до +21 градуса. На западе прогреется до +22 градусов, в южных областях до +25 градусов.
В Киеве 15 мая небольшая облачность, сухо. Ночью +8 +10 градусов, днем +18 +20 градусов.
Погода в Украине 16 мая
В понедельник сухо и солнечно будет во всех областях Украины. Однако температура воздуха начнет снижаться.
Ночью ожидается +7 +9 градусов, на юге от +11 до +14 градусов. Днем в большинстве областей ожидается от +17 до +19 градусов, на юге прогреется до +20 +23 градусов.
В Киеве 16 мая будет сухо и солнечно. Ночью +8 +10 градусов, днем от +18 до +20 градусов.
Погода в Украине 17 мая
Во вторник погода в Украине испортится. Ожидаются сильные дожди по всей территории Украины, в южной части возможны грозы.
Ночная температура будет колебаться в пределах +7 +9 градусов. Днем +17 +19 градусов, на западе похолодает до +15 +17 градусов, в южной части высокая температура воздуха сохранится, ожидается от +20 до +25 градусов.
В Киеве 17 мая пройдет дождь. Ночью +8 +10 градусов, днем от +18 до +20 градусов.
Погода в Украине 18 мая
В среду похолодание накроет всю Украину. Дожди пройдут во всех областях, местами сильные. На юге страны возможны грозы.
Ночью температура упадет до +3 +5 градусов на западе, в остальных регионах от +5 до +8 градусов.
Днем похолодает во всех регионах, ожидается от +13 до +15 градусов, на юге до +17 +19 градусов. В большинстве областей синоптики прогнозируют сильный ветер, со штормовыми порывами.
В Киеве 18 мая ожидается сильный дождь и штормовой ветер. Ночью +6 +8 градусов, днем от +12 до +14 градусов.
Во второй половине недели погодная ситуация начнет улучшаться и ожидается повышение дневной температуры. Однако в ночь на четверг синоптики прогнозируют на западе Украине от +2 до +4 градусов.