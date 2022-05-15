Львовская ОВА сообщила о последствиях ракетного удара РФ

Российские войска нанесли ракетный удар по объекту военной инфраструктуры в Львовской области, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"15 мая около 04:30 был ракетный удар по одному из объектов военной инфраструктуры. По состоянию на данный момент информации о погибших и травмированных нет. Наличие и характер разрушений уточняется" , – заявил он.

В ночь на 15 мая воздушные тревоги впервые с 9 мая объявлялись на западной Украине.

Позже в Воздушном командовании "Запад" сообщили﻿, что ракеты выпустили из Черного моря, предположительно из подлодок. Силы ПВО уничтожили 2 ракеты.

Обновлено. Глава военной администрации области сообщил, что 4 ракеты попали в объект военной инфраструктуры в Яворовсковом районе, недалеко от границы с Польшей. Объект полностью уничтожен.