ОВА: в Харьков уже возвращаются ежедневно по 2 тысячи человек

Выехавшие из Харькова после начала войны люди начинают возвращаться в город, рассказал глава ОВА Олег Синегубов, сообщает Украинская правда.

Об этом он заявил в эфире телемарафона.

"По городу Харькову (люди - ред.) возвращаются. Мы вчера общались с руководством "Укрзализныци", они добавляют необходимые вагоны в поезда, которые направляются в Харьков из Львовского направления" , – заявил он.

"У нас примерно каждый день сейчас возвращается около 2 тыс. человек и эта цифра каждый день растет. Мы должны решать проблемы с жильем. В метрополитене сейчас проживают 4,5 тыс. человек. Мы должны обеспечить хотя бы временное жилье, чтобы отлаживать инфраструктуру" , – добавил Синегубов.

По данным американского Института исследования, российские военные, предположительно, решили полностью покинуть свои позиции вокруг Харькова.