Кулеба исключил уступки Украины в вопросе территориальной целостности

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не согласится на территориальные уступки перед Россией и не разрешит дипломатии отсрочить следующий этап войны, сообщает Новое время.

Об этом он заявил в интервью немецкому таблоиду Bild.

По словам Кулебы, в прекращении огня, как первом шаге на пути к освобождению украинских территорий, "нет ничего плохого", но при условии, если оно не продиктовано Россией.

"Мы не станем мириться с потерей части территории. Мы готовы к дипломатии, но мы не позволим дипломатии просто продлить наши страдания и отложить следующую фазу войны" , — подчеркнул министр.

Он добавил, что его работа заключается в получении как можно большего количества оружия для Украины, активации санкций против России и помощи украинцам, вынужденным уехать за границу.