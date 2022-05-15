Кулеба провел встречу с Блинкеном в Берлине: о чем договорились
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Берлине, сообщает Новое время.
Об этом Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter.
"Больше оружия и другой помощи уже на пути в Украину. Мы договорились тесно сотрудничать, чтобы украинский экспорт продовольствия достигал потребителей в Африке и Азии. Благодарен секретарю Блинкену и США за их лидерство и непреклонную поддержку", — написал Кулеба.