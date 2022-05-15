Кулеба: украинские военные уже учатся пользоваться самоходными гаубицами в Германии

В Германии начались тренировки украинских военных, которые используют самоходные-артиллерийские установки 155-го калибра. Это будет первое тяжелое вооружение от Берлина, которое получит Украина, сообщает Новое время.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил во время прямого эфира в Facebook в воскресенье, 15 мая.

"Это очень важный момент в наших отношениях, потому что это будет первое тяжелое оружие, которое Германия передаст Украине. Уже скоро эти самоходные гаубицы будут громить врага, ступившего на нашу землю" , — подчеркнул он.

По словам Кулебы, «первый психологический барьер» преодолен, и он начал обсуждать с немецкими коллегами следующие типы вооружений, которые передадут Киеву. Однако министр подчеркнул: окончательное решение, что и когда смогут передать Украине, — за ФРГ.

Ранее издание Welt сообщило, что процесс передачи Украине обещанного Германией вооружения затягивается из-за якобы недоразумений между правительствами стран. В частности, речь шла о зенитных самоходных установках Gepard. О планах разрешить их поставки Киеву в правительстве ФРГ заявили 26 апреля. Два дня спустя на фоне критики в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца относительно неоднозначной позиции Бундестаг одобрил поставки тяжелого вооружения Киеву

Позже Шольц отверг критику и заверил, что ФРГ продолжит предоставлять Украине вооружение для борьбы в войне, развязанной Россией.