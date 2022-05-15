В НАТО уверены, что турецкое вето на вступление Финляндии и Швеции будет преодолено

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане, который будет возглавлять неформальную встречу министров иностранных дел в Берлине из-за болезни генерального секретаря Йенса Столтенберга, оптимистичен по поводу перспектив вступления Финляндии и Швеции в Альянс, сообщает Европейская правда.

Об этом он заявил журналистам перед началом заседания.

"Я уверен, что партнеры примут конструктивно решение Финляндии и Швеции (о вступлении), если такое будет", - заявил Джоане.

Заместитель 3генсека убежден, что возражения Турции, обещавшей заблокировать вступление этих двух государств в Альянс, будут улажены.

"Турция является важным союзником, поэтому обеспокоенность, которую она выразила, будет обсуждена между нами, как между друзьями и союзниками. И я уверен, что если эти страны (Швеция и Финляндия) решат – а это, как я понимаю, произойдет в ближайшие дни – сообщить о своем стремлении к членству в НАТО, мы сможем найти условия для достижения консенсуса", - заявил он.

Джоан добавил, что уже состоялись переговоры членов НАТО с представителями Швеции и Финляндии.

Как сообщалось, США хотят услышать объяснения Турции относительно ее позиции по членству в НАТО Швеции и Финляндии

После этого в Турции заявили, что не закрыли двери для вступления Швеции и Финляндии в НАТО, но хотят переговоров.