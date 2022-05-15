Финляндия приняла официальное решение о вступлении в НАТО – президент

Президент Финляндии Саули Ниинистё объявил в воскресенье, что его страна официально подаст заявку на членство в НАТО, сообщает Укринформ.

Об этом пишет Sky News.

Решение принято на совместном заседании президента страны и правительственного комитета по внешней политике и политике безопасности.

По словам Ниинистё, это «максимизирует» безопасность страны.

Ниинистё выразил надежду, что парламент Финляндии одобрит решение об обращении к Альянсу.

Решение будет обсуждаться в парламенте в понедельник, и голосование, вероятно, состоится во вторник. Ожидается, что заявка будет подана в среду.

Как сообщалось, после полномасштабного вторжения россии в Украину уровень поддержки идеи вступления в НАТО среди жителей Финляндии, до этого исчислявшийся несколькими процентами, вырос в десятки раз.

Финляндия и Россия имеют общую сухопутную границу протяженностью около 1 200 километров.

Ожидается, что вместе с Финляндией заявку на вступление в НАТО в ближайшие дни может подать Швеция.