Нацполиция: россияне в сутки 30 раз обстреляли Луганщину

Российские войска за минувшие сутки, 14 мая, 30 раз обстреляли Луганскую область из разного вида артиллерийского вооружения и с использованием авиации – полиция документирует последствия, сообщает Укринформ.

Об этом идет речь в сообщении Национальной полиции Украины.

"За сутки враг 30 раз обстрелял Луганщину из разного вида артиллерийского вооружения и с использованием авиации. Полиция документирует последствия. Потерпели повреждения не менее 52 объектов инфраструктуры городов Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Новодружеск, Попасная, Золото Орехово, Екатериновка, Троицкое, Верхнекаменка и Врубовка" , - уточняется в сообщении.

Во время вражеских обстрелов пострадали многоэтажные и частные дома, гаражи, техникум, здание вуза, здание поселкового совета пгт Камышеваха.

В частности, при обстреле Северодонецкий снаряд попал на территорию одного из предприятий, из-за чего произошло возгорание производственного здания. Кроме этого, из-за обстрелов и попадания снарядов в городе горели квартиры в многоквартирных домах.

Отмечается, что полицейские продолжают в круглосуточном режиме нести службу, фиксировать последствия обстрелов, оказывать помощь населению, охранять общественный порядок, патрулировать населенные пункты и дежурить на блокпостах.