Шольц отказался отвечать на слова Мельника про "обиженную колбасу"

Канцлер Германии Олаф Шольц не захотел отвечать послу Украины в Германии Андрею Мельнику на слова в его адрес. Последний недавно назвал немецкого лидера "обиженной ливерной колбасой", сообщает РБК-Украина.

Об этом он заявил в интервью T-online.

"Я рад оставить это (реакцию, - ред.) на ваше усмотрение. Украина находится в состоянии войны в течение нескольких недель. Вам не нужно придавать повышенного значения каждому слову. Важно, чтобы мы сосредоточились на главном - мы хотим помочь Украине защитить себя. И вместе с нашими союзниками мы хотим, чтобы Россия заставила замолчать свое оружие и вывела свои войска из Украины" , - отметил Шольц.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник резко раскритиковал канцлера ФРГ за косвенный отказ ехать в Киев и назвал его "обиженной ливерной колбасой" (немецкий фразеологизм, обозначающий обиженного человека), поскольку тот отказался от визита пока этого не сделает лично немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер.