FT: западные банки ищут возможность не попасть под санкции против РФ

Западные банки обсуждают с национальными регуляторами возможность продажи своего бизнеса в России или обмена активами. Таким способом кредитные организации стремятся избежать крупных списаний из-за санкций против РФ, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

Об этом пишет Financial Times.

По данным источников издания, западные банки покидают Россию из-за веденных против Москвы санкций и при этом стремятся избежать крупных потерь. Согласно подсчетам газеты, кредитные организации готовятся к убыткам в размере более 10 млрд долларов.

Банки ведут переговоры с регуляторами своих стран о возможности продать бизнес в России физическим или юридическим лицам, попавшим под санкции. Некоторые кредитные организации изучают варианты обмена активами с российскими финансовыми учреждениями. Такой способ рассматривают в UniCredit и Citigroup.