Мэр: в Мелитополе оккупанты собирают списки жителей, готовятся к референдуму

В Мелитополе Запорожской области оккупанты собирают данные об оставшихся в городе людях. Вероятно, готовятся к проведению референдума, сообщает Укринформ.

Об этом во время национального телемарафона сказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

"К сожалению, ситуация в городе с каждым днем ​​становится все более напряженной. Несколько дней тому назад россияне начали в библиотеке собирать списки людей. Они это делают, прикрываясь благими намерениями. Говорят, что в связи с тем, что 80% в городе безработных, собирают данные, чтобы помочь с работой, но таким образом они пытаются восстановить реестр тех жителей, которые остались в городе", - сказал он.

Федоров предполагает, что затем эти данные оккупанты будут использовать, не исключено, что они готовятся к референдуму.

Как сообщалось, по информации городского головы Ивана Федорова, во временно захваченном врагом Мелитополе партизаны уничтожили более 100 оккупантов и провели более 20 успешных операций сопротивления оккупантам.