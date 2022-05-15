Синегубов: в Харьковской области ВСУ оттесняют врага к границе

Вооруженные силы Украины оттесняют российские войска к границе с РФ в Харьковской области, сообщает Корреспондент.

Эту информацию подтвердил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире украинского телемарафона.

Так, в ответ на просьбу прокомментировать появившуюся ранее информацию о таком движении линии фронта, он сказал:

"Информация соответствует действительности, но пока назвать населенные пункты не можем, потому что идут активные боевые действия, военная операция… Мы должны сделать все, чтобы враг вышел с севера нашей области, и далее уже будем двигаться на освобождение других территорий".

По его словам, момент перехода к контрнаступлению был переломным, поскольку защитники отодвинули вражеские силы, чем уменьшили количество обстрелов по Харькову.

Синегубов добавил, что Харьковская область является стратегическим направлением, ведь РФ планирует создать "коридор" на Луганскую и Донецкую области:

"Наша задача выбить врага оттуда, фактически перерезав ту артерию, по которой идет логистика к этим областям. Кроме того, враг очень четко понимает, что как только мы дадим слабину хоть на любом направлении, то он сразу этим воспользуется. Мы понимаем, что надежды взять Харьков, Харьковскую область он не оставляет".

Ранее сообщалось, что войска РФ отступают на Изюмском направлении. Движение врага происходит в направлении Донбасса, часть вражеских сил затем возвращается через Боровую в направлении Купянска с поврежденной техникой.