FT: UniCredit и Citigroup могут обменять свои активы в России

Итальянский банк UniCredit и американская Citigroup ведут переговоры о продаже своих бизнесов в России, сообщает Экономическая правда.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с планами компаний.

По их словам, UniCredit получил несколько предложений от российских финансовых организаций после того, как глава компании Андреа Орчел заявил, что банк рассматривает возможность прекращения деятельности в России из-за войны в Украине.

Одним из претендентов на покупку бизнеса UniCredit, по данным FT, был "Интеррос" миллиардера Владимира Потанина. Итальянский банк, впрочем, отказался от сделки из-за невыгодных условий, рассказали источники газеты.

"Зачем нам отдавать своей бизнес всего за рубль?" , — отметил один из них.

UniCredit продолжает обсуждать продажу бизнеса с несколькими финансовыми учреждениями, не попавшими под западные санкции, включая организации, которые хотят расширить свою деятельность в российском банковском секторе.

UniCredit и Citigroup также рассматривают возможность обмена своих активов в России на зарубежные бизнесы российских банков, рассказали собеседники издания.

По данным одного из них, UniCredit уже обменивает российские кредитные портфели на зарубежные, что позволило банку снизить чистый трансграничный риск в России с 4,5 млрд евро в начале марта до 3,2 млрд евро к концу апреля.

При этом Citi надеется не обменять, а продать свои российские активы компании, не попавшей под санкции, и уже ведет "многочисленные переговоры" с несколькими российскими банками среднего размера, указал осведомленный источник.

Зарубежные банки также обсуждают с регуляторами возможность получения специальных льгот для продажи российских подразделений физическим и юридическим лицам под санкциями, сообщает FT.

"Если вы не можете продать что-то человеку под санкциями, что остается делать? Вы идете разговаривать с тем, кто вводил эти санкции" , – отметил в беседе с газетой банкир.

По его словам, регуляторы разрешили компаниям заключать сделки с "определенным типом" попавших под санкции контрагентов.