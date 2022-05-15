Стефанчук объяснил, почему нельзя расторгнуть все соглашения с РФ и Беларусью

Верховная Рада не может денонсировать все соглашения Украины с Российской Федерацией и Республикой ​​Беларусь, сообщает Укринформ.

Об этом заявил спикер парламента Руслан Стефанчук.

"Можем ли мы убрать все? Очевидно, нет. Потому что есть ряд соглашений, касающихся прав человека, которые должны соблюдаться. К примеру, если украинцы будут находиться на территории тех государств, а также обмены пленными – это все происходит на уровне международных соглашений. В то же время, экономические соглашения должны быть отменены" , - отметил спикер украинского парламента.

В то же время он проинформировал, что ВР поставила Кабинету Министров задачу провести так называемые дерусификацию и дебелорусизацию части соглашений. Стефанчук подчеркнул, что парламент ожидает таких предложений и обязательно будет рассматривать их в первую очередь.

Кроме того, отметил он, Рада уже рассмотрела многие вопросы денонсации соглашений с РФ и Беларусью. В частности, по его словам, все документы по участию Украины в СНГ уже денонсированы.