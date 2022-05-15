Советник мэра: в Мариуполе вырос уровень смертности

В заблокированном российскими войсками Мариуполе жители сообщают о нетипичном уровне смертности. Умирает много людей среднего возраста, сообщает Новое время.

Об этом сообщил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Уровень смертности таков, что на месте эксгумированных могил во дворах сразу возникают новые... Люди гибнут не от обстрелов, а от последствий оккупации. Нервные срывы, отсутствие медицинского сервиса, антисанитария и уничтоженный иммунитет из-за голода — четыре всадника Апокалипсиса в Мариуполе" , — написал Андрущенко.

Андрющенко отмечает, что только общая эвакуация и допуск гуманитарной помощи со стороны Украины способны спасти мариупольских заложников России.