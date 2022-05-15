ОВА: в Луганской области оккупанты обстреляли эвакуационное авто с детьми

В воскресенье, 15 апреля, из Северодонецка Луганской области смогли эвакуировать десять человек, из них четыре ребенка. По пути автомобиль попал под обстрел российских военных, сообщает Новое время.

Об этом сообщил в Telegram глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Вывезли десять человек, из них четыре ребенка и двое маломобильных. В Северодонецке россияне пугают население и разрушают дома. Желающих уехать больше. Патрульные полицейские смогли забрать десять человек, автомобиль попал под обстрел. К счастью, без пострадавших быстро проскочили" , — написал Гайдай.

Он отметил, что люди уже находятся в безопасности.