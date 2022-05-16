Мошенники воруют данные банковских карт, прикрываясь "помощью от ООН"

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные происшествия Украины CERT-UA, которая действует при Госспецсвязи, предупреждает о новой мошеннической схеме. Злоумышленники выманивают данные платежных карт под видом помощи ООН, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

В социальной сети Facebook обнаружена мошенническая страница, имитирующая ресурс телеканала "ТСН". На странице предлагают принять участие в опросе. Для этого нужно перейти по ссылке и якобы получить "денежную помощь в рамках социальной программы ООН". В дальнейшем пользователю будет предложено предоставить персональную информацию и осуществить дополнительный платеж.

Как результат - данные платежной карты будут скомпрометированы.

Поэтому Госспецсвязи предостерегает:

Никогда не вводите реквизиты платежных карт на незнакомых и подозрительных вебсайтах. Настройте контроль движения средств (подключите SMS-информирование, установите лимиты на операции).

Если данные платежной карты ошибочно введены на мошенническом вебсайте, немедленно заблокируйте платежную карту с помощью мобильного приложения, горячей линии банка (телефон указан на обратной стороне карты) или через интернет-банкинг.

Помните, что всегда надо соблюдать основные правила кибергигиены.

Напомним, в апреле мошенники использовали похожую схему. Тогда выдавали себя за телеканал "Украина 24" и использовали тему "денежной помощи от стран ЕС".